Козак в Росії, а Медведчук – в Україні, місце його перебування встановлюють, – Баканов

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Іван Баканов розповів, що народний депутат Тарас Козак перебуває в Росії. Натомість Віктор Медведчук в Україні, однак його місце перебування наразі встановлюють.

Джерело:

24 канал

Глава Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу розповів, де перебувають Медведчук та Козак, яким Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри.

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Місце перебування Козака та Медведчука

Баканов зазначив, що Козак перебуває в Росії, однак, ймовірно, тимчасово залишив територію країни-окупанта, поїхавши на відпочинок. Водночас в Україну проросійський нардеп, за даними СБУ, не планує повертатися.

Щодо Медведчука, то встановлюється місце його перебування. Але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, куди в'їхав 8 травня,
– зазначив глава СБУ.

Деталі щодо вручення нардепам підозр

Баканов пояснив, що у зв'язку з неможливістю безпосереднього вручення підозр Медведчуку і Козаку, документи спрямували за місцем проживання і роботи народних депутатів.

Зверніть увагу! На брифінгу Венедіктова повідомила, що підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Брифінг Баканова та Венедіктової: дивіться відео

Обшуки та підозра Медведчуку й Козаку