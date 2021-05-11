Козак в Росії, а Медведчук – в Україні, місце його перебування встановлюють, – Баканов

Іван Баканов розповів, що народний депутат Тарас Козак перебуває в Росії. Натомість Віктор Медведчук в Україні, однак його місце перебування наразі встановлюють.
Джерело:24 канал
Глава Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу розповів, де перебувають Медведчук та Козак, яким Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри.
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Місце перебування Козака та Медведчука
Баканов зазначив, що Козак перебуває в Росії, однак, ймовірно, тимчасово залишив територію країни-окупанта, поїхавши на відпочинок. Водночас в Україну проросійський нардеп, за даними СБУ, не планує повертатися.
Щодо Медведчука, то встановлюється місце його перебування. Але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, куди в'їхав 8 травня,
– зазначив глава СБУ.
Деталі щодо вручення нардепам підозр
Баканов пояснив, що у зв'язку з неможливістю безпосереднього вручення підозр Медведчуку і Козаку, документи спрямували за місцем проживання і роботи народних депутатів.Зверніть увагу! На брифінгу Венедіктова повідомила, що підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
Брифінг Баканова та Венедіктової: дивіться відео
Обшуки та підозра Медведчуку й Козаку
- Раніше стало відомо, що до будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука на вулиці Монтажників 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками. Там політик живе із сім'єю.
- Згодом з'явилася інформація, що Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку, а також його соратнику – Тарасу Козаку.
- А ЗМІ писали, що охорона кума Путіна не пускає в будинок контррозвідників та не дає слідчим вручити підозру.