"Внутрішній" конфлікт: Козак, Шуфрич і Путін намагаються приписати Україні гріхи Росії

Росія знову намагається "врятувати" Україну. Цього разу відповідну думку вирішив донести не Володимир Путін, а наближений до нього соратник Дмитро Козак. Днями він розговорився з нібито французьким виданням.

"Нібито", бо переклад статті російською мовою мало схожий на риторику Франції і геть не схожий на журналістику. Це давно знайома нам пропаганда у чистому вигляді, бо нічого іншого Росія видати не може.

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Обговорювали "внутрішній" конфлікт України

Замість того щоб говорити про "исконно русские" проблеми, журналістка Наталія Руткевич та російський політик Дмитро Козак вирішили обговорити чомусь тему врегулювання "внутрішнього" конфлікту України.



Витяг з інтерв'ю Дмитра Козака / Скриншот з сайту Посольства Росії у Франції

Тобто конфлікт наш, а як його врегулювати, чомусь знають тільки в Москві. Ба більше, Росія, каже Козак, може вдертися на Донбас (у наш "внутрішній" конфлікт), щоби "захистити населення". Козак, як завжди, замовчує, яке саме населення: українське або російських військових, яких вони туди завозять 8 рік поспіль. І захисти від кого, від України?

Та ви їх і так непогано вже "захистили", на мою думку. Навіть паспорти свої видали, щоправда (знову ж таки, за словами Козака) документи, які отримали майже мільйон мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, – це просто папірці, і вони геть не гарантують, що коли-небудь ці території стануть частиною Росії. Зрозумілою мовою це означає – "ломать не строить". Розвалити старий світ ми вам допомогли, а тепер хлопчики – самі.

Політична шизофренія

"Москва знову і знову заявляє, що вона не має наміру анексувати "ДНР" і "ЛНР", на відміну від Криму, який увійшов до складу Росії в березні 2014 року за підсумками референдуму, результати якого не визнала переважна більшість країн світу. Таким чином, з 2014 року між Україною і Росією, двома історично дуже близькими країнами, накопичуються образи, звинувачення і непорозуміння і це все більше віддаляє перспективу відновлення Україною своєї територіальної цілісності", – сказав Козак.



Дмитро Козак: "Москва заявляє, що не має наміру анексувати "ДНР" і "ЛНР" / Фото пресслужби Кремля

Але, якщо українська армія військовим шляхом спробує звільнити Донбас, то Росія у цьому випадку стане на "захист" населення, і це матиме руйнівні наслідки для України. Мені здається чи у російських політиків через одного роздвоєння особистості?

То ми "братський народ", то ми "стрілятимемо". Ми звісно відібрали у вас Крим, але чого ви ображаєтесь? Донецьк і Луганськ ми до складу Росії не включатимемо, але якщо ви спробуєте відновити свою територіальну цілісність, то ми їх від вас захищатимемо. В НАТО можете вступати, без проблем, сказав Козак. Ймовірність, щоправда, на його думку, дуже маленька, але Росія не проти раптом що… А як же слова Путіна?

Уявімо, що Україна стане членом НАТО. Час польоту від Харкова чи Дніпра до центральної частини Росії (Москви) зменшиться до 7 – 10 хвилин. Це для нас "червона лінія" чи ні,

– роздумував президент Росії в одному з нещодавніх інтерв'ю.

Ви вже якось визначтесь зі своєю позицією, бо ми тут геть заплутались. "Це слова, які не мають жодного значення. Сьогодні Путін каже, що Росія не претендує на Крим, завтра його краде. Сьогодні Путін каже, що Україна не повинна вступати в НАТО, завтра Козак каже, хай вступає. Слова не мають значення", – пояснив російський журналіст Ігор Яковенко.

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До речі, слова, які не мають жодного значення, видавати зі свого роту може не лише Дмитро Козак. Ті, кого позаочі називають 5 колоною всередині країни, і собі вирішили – досить мовчати, пора нести нісенітницю. Головне – ніде її по дорозі не розплескати, бо нісенітниця гарна, якщо повна.

Заяви одіозного Шуфрича

Тож, коментуючи війну на Донбасі, проросійський політик Нестор Шуфрич назвав вбитих та поранених військових і цивільне населення – "супутніми втратами".

"У нас, на жаль, гине раз на 5 днів 1 військовий. Це трагедія, для військових це супутні втрати. Вони вважають, що режим припинення вогню виконаний", – заявив Шуфрич.



Шуфрич назвав загиблих військових на Донбасі "супутніми втратами" / Фото LIGA.net

Потім згадав, що він же нічого не сказав про ухвалення закону "Про корінні народи", за який ОПЗЖ хоч і не голосувала та й проти не була. Після історичних довідок Путіна, Шуфрич вирішив і собі козирнути.

"Я виступав у Верховній Раді й казав, що ми визнаємо корінним народом послідовників і фактично нащадків Чингізидів. Бо що таке Кримськотатарське ханство? У 1941 році воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус був складовою Золотої орди. Це бату Хан, який спалив Київ, це 1000 наших жінок, яких забрали у рабство зі зрозумілими цілями", – сказав Шуфрич.

Як бачимо, команда Медведчука, яка весь час волає про "страшний український фашизм", сама не проти використати ультраправу риторику, розколоти суспільство, посіяти ненависть і ворожнечу всередині одного народу на догоду іншому. До Шуфрича подібні ворожі висловлювання на адресу кримських татар допускав і науковець Ілля Кива. Видно, методичка у них одна на двох.

Угода про запуск "Північного потоку-2"

Що тут скажеш, не знаю чи оцінили такі старання Шуфрича догодити імператору, та це й не важливо. Важливо, принаймні мені так здається, що заява Козака про те, що Росія Україні не заважатиме вступати до НАТО, з'явилася після того, як США та Німеччина сповістили нас про укладання угоди про запуск "Північного потоку-2".

І хоч у документі зазначено, що у разі, якщо Кремль спробує використовувати енергію як зброю або чинитиме інші агресивні дії проти України, то Берлін обмежить експортні можливості Росії санкціями на національному рівні. Та знаючи, як Європа 8 років "стурбована" діями Росії, у якісь радикальні дії віриться ледь-ледь.



Байден і Меркель зустрілися у Вашингтоні / Фото з фейсбуку президента США

Крім того, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент США Джо Байден домовилися "знайти спосіб". Я вам про це зараз сказала і все, більше говорити про це не варто. Принаймні, таку пораду нам дали наші європейські партнери.

Кажуть, критикувати угоду про запуск "Північного потоку-2" краще не треба. Офіційні особи у США нібито натякнули українській стороні, що публічний виступ проти угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом, якраз напередодні зустрічі Зеленського та Байдена, яка відбудеться вже 30 серпня.

Вступ до ЄС

Ми, власне, і не критикуємо, а розробляємо спільний план дій. Із Польщею – план дій, як протидіяти запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Із Грузією та Молдовою – план якнайшвидшого вступу до ЄС.

Днями у Сакартвело відбулася зустріч країн асоційованого тріо, за підсумками якої президенти Грузії, Молдови та України підписали Батумську декларацію щодо наміру стати нарешті частиною Європейського Союзу.



Грузія, Молдова та Україна підписали Батумську декларацію / Фото ОП

Це таке ніби чергове нагадування Європі, що усі 3 країни, які свого часу підписали асоціацію з ЄС, потребують для себе подальших і чіткіших сигналів з Брюсселя. Що робити, у якій послідовності і скільки ми маємо на це часу?

До теми Підписали декларацію: Україна, Грузія та Молдова можуть подати заявки на вступ до ЄС

Зі своєї сторони усі 3 країни наголошують на тому, що вже готові співпрацювати з ЄС у сфері кібербезпеки, спільної політики безпеки та оборони, а також протидії гібридним загрозам. Об'єднує нас не лише прагнення стати частиною Європи, а й присутність російської армії і зброї біля кордонів України, Грузії і Молдови, яка загрожує всьому континенту.