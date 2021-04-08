Початок війни буде кінцем для України, – з Кремля посипали погрозами

У Путіна відзначилися одразу кількома цинічними висловлюваннями щодо війни на Донбасі, яку сама ж Росія і розв'язала. Там традиційно розкидуються звинуваченнями та погрозами у бік України.

Заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак повідомив, що переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників відбудуться 19 квітня. Далі він "розгулявся" та зробив кілька обурливих заяв.

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Звинувачення у бік української влади

За його словами, команда "Кварталу 95" вирішила зіграти на Донбасі спектакль під назвою "Військова загроза". Натомість реальних намірів розв'язати бойові дії, скоріш за все, немає.

Так на поведінку української влади, фантазує собі Козак, впливає внутрішньополітична криза. Він має на увазі, зокрема, "катастрофічне падіння рейтингу та пандемію".

Путінський прихвостень вважає, що "колеги з України" не мають великого політичного досвіду і "переживає, що вони можуть загратися".

Я не приховую цього й завжди кажу, що вони – діти з сірниками. І коли у них щось там випадково загориться – теж передбачити важко,

– цинічно наголосив Козак.

Козак пригрозив Києву "початком кінця"

Крім цього, заступник голови адміністрації Володимира Путіна допустив, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі.

Саме Росія ще у 2014 році розв'язала війну на Донбасі та вторглася в український Крим.Розвідувальна спільнота InformNapalm публікує численні розслідування з фактами, які це підтверджують. Тож, у такий спосіб, Козак, схоже, хоче "виправдати" присутність російських військ в Україні.

"Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені встати на захист", – сказав він.

Він зазначив, що "збройні формування самопроголошених республік Донбасу вже досить загартовані в боях і в змозі утримувати атаку".

"Але все залежить від іншої сторони", – додав Козак. Він також пригрозив, що якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі, це буде початком кінця України.

Що відбулося у Сребрениці? Один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни у 1995 році. Боснійські серби влаштували масову різанину у місті Сребрениця – вбили близько 8 тисяч боснійських чоловіків-мусульман, віком від 12 до 77 років.

Козак хоче розсекретити переговори щодо Донбасу

Козак переконаний, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно зробити відкритими. Мовляв, без цього начебто досягти домовленостей щодо стабілізації ситуації не вдасться.

"За конфіденційність й закритість переговорів виступає насамперед Україна. Німеччина та Франція наполегливо дотримуються цього заклику", – побідкався він.

Й цинічно підкреслив, що Україна нібито боїться розкрити свою непослідовність у переговорах. Він пояснив, що має на увазі Мінські угоди.

"Для суспільства вони видають, що це – зашморг на шиї України, але водночас – що вони потрібні для того, аби зберегти санкції проти Росії", – зазначили у Путіна.