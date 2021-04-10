Кожен захищатиме свою домівку і вулицю, – Резніков про можливий напад Росії

Олексій Резніков заявив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на Донбасі. За словами політика, переважна більшість українців готова захищати свою країну.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков запевнив, що ситуація на Донбасі перебуває під контролем. Зокрема, верховного головнокомандувача і головнокомандувача Збройних сил України.

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Резніков зауважив, що президент повсякчас проводить наради. Водночас публічно про них не говорять.

За словами Резнікова, українська сторона точно не має наміру врегульовувати ситуацію військовим способом. Обговорюють лише політико-дипломатичний шлях розв'язання конфлікту.

Окрім того, Резніков прокоментував слова Кравчука, який зізнався, що до останнього відстрілюватиметься від російських нападників. За словами міністра, більшість українців захищатимуть свою країну. Сценарій 2014 року, коли Крим втратили практично без пострілу, не повториться.

Резніков нагадав, що на фронті побували до 500 тисяч українців.

Люди точно знають, як тримати зброю в руках і воювати. Відповідно, майже кожен захищатиме свою домівку і вулицю,

– зауважив посадовець.

За словами Резнікова, офіційно кількісний склад російської армії сягає до мільйона людей. Водночас населення України – до 40 мільйонів людей.

Резніков зауважив, що "ми походимо від козацького роду".

"Українці в мирний час – селяни, не мирний – вояки, я це аналізував навіть, – розповів міністр.

Що сказав Кравчук