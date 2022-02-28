Кожен день для противника – нові втрати, а для нас – нові перемоги, – Арестович
Росія цинічно обстрілює українські території, однак наші захисники здійснюють вдалу оборонну операцію. При цьому кожен день для противника – це нові втрати.
Про це заявив ексспікер делегації України у Тристронній контактній групі Олексій Арестович на брифінгу, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українцям немає чого боятися.
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За словами Арестовича, настрої українських захисників є оптимістичними й вони дають гідну відсіч ворогу.
Треба памятати, що кожний день для противника – це нові втрати. Зокрема, втрата віри у власні сили. Кожний день для нас – це нові перемоги та посилення віри у власні сили,
– наголосив він.
Вечірній брифінг Олексія Арестовича від 27 лютого: дивіться відео
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