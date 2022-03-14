Кожен день для ворога під Києвом – це пекло, ми знищуємо його зсередини, – Жирнов

Збройним Силам України вдалося зупинити наступ російського ворога на Київ. Українські військові щодня знищують окупантів зсередини.

Окупанти не мають достатньо ресурсів

Таку оцінку ситуації довкола столиці дав голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов. Він запевнив, що наступ окупантів зупинений.

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Наразі найбільш небезпечними напрямками біля Києва є міста Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів, північна частина Вишгородського району та житомирська траса.

За словами Жирнова, на початку війни на цьому напрямку не було зосереджено достатньо українських військ, щоб зупинити ворога. Та тепер ситуація змінилася.

Але натепер Збройними Силами України противник зупинений, зазнав значних втрат. Кожен день для ворога – пекло, Збройні Сили та Територіальна оборона знищує ворога зсередини. Наносимо ураження його тилам, комунікаціям, техніці,

– сказав Жирнов.

Він розповів, що в окупантів немає достатньо ресурсів, їх морально-психологічний стан – низький. Це не дозволяє російській орді виконувати завдання.

"У зв'язку з цим ворог призупинив наступальні дії на столицю у цьому напрямку. Повторюся, ворог не має достатньо сил, щоб продовжити наступ", – зазначив Жирнов.

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