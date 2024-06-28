Кожен день нашого спротиву – боротьба за наші суверенні права, – Зеленський у День Конституції

Кожен день українського спротиву – це боротьба не тільки за суверенні території, а й передусім за суверенні права, за наші людські права.

Це глава держави підкреслив з нагоди відзначення 28-ї річниці з моменту набуття чинності Конституції країни.

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Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Конституції

28 червня 28 років тому було ухвалено Основний закон нашої держави і сьогодні ми відзначаємо День Конституції України.

Володимир Зеленський записав своє звернення дорогою з Києва у Брюссель, перебуваючи у Львові. У місті, яке, як зауважив президент, одним із перших зустрічає наших міжнародних партнерів, яке приймало наших людей та евакуаційні потяги з перших днів війни

І зараз я тут у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи,

– підкреслив гарант.

Володимир Зеленський зазначив, що цей шлях розпочався не вчора, не рік тому, і не у 1991 році – його долали різні покоління, які боролися за самостійну, європейську Україну. "Цей шлях виткано з різних доль, різних доріг, різних людей. Цей шлях сповнений випробувань, перешкод, болю, який довелось нам відчути, і волі, яка дає змогу йти – йти вперед. І цей шлях проходить сьогодні кожен із нас", – зауважив президент.

Він зазначив, що перше слово 1 статті нашої Конституції – "Україна". За його словами, вже з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. "Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17-та стаття Конституції", – зазначив він.

Президент наголосив, що захист України – це найважливіші функції держави та справа всього українського народу. Він зазначив, що відданість цьому щодня доводять мільйони українців.

Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свого вибору на користь свободи, України, Європи. Люди, які, на жаль, втратили власний дім, але, на щастя, не втратили України в собі. Хто знає, що тимчасова окупація не переможе одвічні істини: Україна – єдина, незалежна, Україна – рідна. Всі, хто навчає, і всі, хто навчається. Такі різні, різні за віком, але такі вільні за духом. А одним словом – громадяни. Громадяни України,

– підкреслив гарант.

Зеленський наголосив, що вони б'ються, допомагають, лікують, будують, виробляють снаряди. Він нагадав про пожежників, що долають вогонь, енергетиків, що долають темряву, кожного, хто створює робочі місця, і кожного, хто працює.

А всі разом – народ, який творить Україну на опорах волі, свободи та права – основних засадах Конституції України,

– наголосив Зеленський.

Український гарант зазначив, що рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний. Він підкреслив, що той "відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп'янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших, багатьох, багатьох напрямках".

За словами президента, цей шлях складний, але Україна його здолає.

"Бо ми проходимо його (шлях – 24 Канал) разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка неодмінно буде мирною", – наголосив Зеленський.

"Путін щодня б'є по конституційних свободах українців"

Зеленський зазначив, що Конституція України – людиноцентрична, а війна Росії проти України – людинонищівна.

За словами українського лідера, Путін завдає ударів не тільки по нашій землі, а й кожного дня б’є по конституційних свободах українців. Зеленський зазначив, що глава Кремля стріляє та вбиває наші права, він атакує невід'ємне право на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір. "Усі права наших дітей. Усі, гарантовані Конституцією України, права наших людей. Право всього нашого народу та нашої країни – це право на мир", – зазначив він.

Тому кожен день нашого спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України – частини об'єднаної Європи, частини глобального світу,

– наголосив Володимир Зеленський.