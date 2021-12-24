Кожен громадянин має право на мирний протест, – Єрмак про можливість заворушень через Порошенка

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на можливість протестів через оголошення підозри про державну зраду Петру Порошенку. Посадовець заявив, що мирні мітинги є правом українців.

За словами Андрія Єрмака, держава повинна захищати право на мирні протести громадян. Про це керівник Офісу Президента заявив в інтерв'ю.

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Боротьба з проплаченими мітингами

Андрій Єрмак наголосив, що попри свободу мирних мітингів, влада повинна боротися з проплаченими акціями. На думку керівника Офісу Президента, такі дії не мають права чинити тиск на правоохоронні органи.

Я вважаю, що будь-який громадянин має право на мирний протест. І держава має захищати це право. Водночас неприпустимо, щоб хтось за допомогою найманих масовок та олігархічного фінансування заважав діям правоохоронців або тиснув на судову систему,

– заявив Єрмак.

Підозра Порошенку в державній зраді: головне

20 грудня 2021 року нардепу та п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

За даними слідства, під час перебування на посаді президента Петро Порошенко в 2014 – 2015 роках скористався службовим становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Крім того, на вимогу вищого російського керівництва Петро Порошенко підписав угоду про купівлю вугілля з бойовиками на окупованих територіях Донбасу.

Після оголошення підозри Порошенко вилетів закордон, звідки записав відеозвернення із заявою про те, що на допити ДБР він ходити не буде;

Замість Порошенка до ДБР прийшли адвокати, яких не пустили. У відомстві пояснили це тим, що присутність захисту без підозрюваного не має сенсу.

Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка та призначити йому заставу в розмірі 1 мільярд гривень, однак за словами одного з адвокатів, до кінця 2021 року Порошенко до України не повернеться.

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