По словам Андрея Ермака, государство должно защищать право на мирные протесты граждан.

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Борьба с проплаченными митингами

Андрей Ермак подчеркнул, что несмотря на свободу мирных митингов, власть должна бороться с проплаченными акциями. По мнению руководителя Офиса Президента, такие действия не имеют права оказывать давление на правоохранительные органы.

Я считаю, что любой гражданин имеет право на мирный протест. И государство должно защищать это право. В то же время недопустимо, чтобы кто-то с помощью наемных массовок и олигархического финансирования мешал действиям правоохранителей или давил на судебную систему,

– заявил Ермак.

Заметьте! Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что подозрение Порошенко никак не повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране, однако подчеркнул, что пятый президент есть в финансовой группе, которая организует проплаченные акции протеста. Хотя в этом случае, по словам главы государства, ему будет трудно найти поддержку из-за тяжести обвинений.

Подозрение Порошенко в государственной измене: главное

20 декабря 2021 года нардепу и пятому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

По данным следствия, во время пребывания на посту президента Петр Порошенко в 2014 – 2015 годах воспользовался служебным положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики.

Кроме того, по требованию высшего российского руководства Петр Порошенко подписал соглашение о покупке угля с боевиками на оккупированных территориях Донбасса.

После объявления подозрения Порошенко вылетел заграницу, откуда записал видеообращение с заявлением о том, что на допросы ГБР он ходить не будет;

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты, которых не пустили. В ведомстве объяснили это тем, что присутствие защиты без подозреваемого не имеет смысла.

Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко и назначить ему залог в размере 1 миллиард гривен, однако по словам одного из адвокатов, к концу 2021 года Порошенко в Украину не вернется.

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