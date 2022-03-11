Кожен має їх знати: розвідка здобула список морпіхів, які коять терор проти жителів України

Розвідка міноборони змогла встановити й оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Встановлена група чинить злочини проти мирного населення.

Про це повідомили 11 березня. Всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

Раніше Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста



"Українські сови знайдуть кожного"

У списку, який здобула розвідка, службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини – 20264.

Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо,

– звернулися до окупантів у розвідці.

Також додали, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом список нараховує 404 орків, які мають різне звання та обов'язки. Серед них зокрема є:

навідники;

кулеметники;

водії-гранатометники;

снайпери;

техніки;

їхнє командування.

В отриманих даних розвідки, окрім імен і звань, є також і дати – народження та призов до армії. Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення в Україні, можна за цим посиланням.

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