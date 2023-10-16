"Кожен наш крок важливий": Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент України традиційно увечері звернувся до громадян України. Він подякував захисникам.

Значна частина звернення Володимира Зеленського на 600-й день повномасштабної війни була присвячена роботі українських воїнів. Утім, лідер держави говорив і про міжнародну підтримку.

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Візит Пенні Пріцкер

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні була спеціальна представниця президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. Із нею лідер держави обговорив те, що безпосередньо впливає на життя наших громадян: захист енергетики узимку, макрофінансову підтримку, відбудову, захист інвестицій від ризиків війни та залучення приватного бізнесу.

За словами Зеленського, її візит саме у 600-й день війни є важливим сигналом.

Телефонні переговори президента

Вони відбулися із президентом Фінляндії та з прем'єр-міністром Канади. Говорили про ситуацію на фронті, те, як підтримати оборону України та реалізувати Формулу миру (Україна готує нову зустріч у форматі радників з питань національної безпеки).

Український президент подякував фінському колезі та прем'єру Канади "за незмінну та принципову увагу до України, за щиру віру в Україну та в наших людей".

Торкнулися й іншої війни – на Близькому Сході. "Важливо, щоб те, що є на Близькому Сході, не переросло в іще більшу катастрофу", – підкреслив Зеленський.

Чому міжнародна підтримка важлива

На думку лідера нашої держави, кожен із напрямів, які він обговорює із міжнародними парнерами, є елементом загальної конструкції. Саме завдяки цій конструкції можна забезпечити нормальне життя українських міст – наскільки це можливо в умовах війни.

Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв. Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів – усім, хто допомагає,

– каже президент.

Він переконаний: ті, хто надає довгострокові програми підтримки, розуміє, що війна – це марафон. "У марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога", – упевнений Зеленський.

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Подвиги ЗСУ

Подяки від президента удостоїлися такі підрозділи:

воїни 110-ї окремої механізованої бригади, "Сімдесятдев'ятка" ДШВ, артилеристи 55-ї бригади – за потужність і "саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні";

десантники 82-ї окремої бригади та воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ – за відвагу та ефективність у наступальних діях;

бійці спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО, які ведуть оборону в районі Куп'янська – за міцність і результативність.

Також Зеленський повідомив, що підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.

За увесь час цієї війни – повномасштабної війни – вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння – у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обов'язково. Слава Україні!

– підсумував президент.