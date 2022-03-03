Кожен окупант отримає люту відсіч, – Зеленський записав нове звернення
Володимир Зеленський у ніч на 3 березня записав нове відеозвернення. У ньому президент наголосив, що кожен окупант повинен знати: він отримає від українців люту відсіч.
Вже після півночі 3 березня вийшло чергове звернення Володимира Зеленського, повідомляє 24 канал. У ньому президент прокоментував поточну ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.
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Народ, який ламає плани ворога
Ми за тиждень зламали плани ворога, які будувалися роками, підло прораховані, з ненавистю до нашої країни, наших людей, до всіх, хто має свободу і серце,
– зазначив президент.
Він додав, що українці зупинили ворога і б'ють його – військові, прикордонники, тероборона. Навіть прості фермери беруть у полон росіян. Водночас загарбники всі в один голос заявляють, що не знають, чому вони в Україні.
Опір українців викликає захоплення
Боротьба українців триває, натомість моральний стан ворог все погіршується. Багато бійців Володимира Путіна втікають назад у Росію. "Від усіх, хто виганяє їх "Джавелінами", "Стугнами", гарматами, танками, літаками, гвинтокрилами", – продовжив глава держави.
Та додав, що українці б'ють ворога і без зброї. Зокрема, такий героїзм проявили жителі Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя. Політик наголосив, що люди перекривають дороги, виходять перед ворожою технікою.
Зеленський підсумував: якщо росіяни кудись і заходять, то тільки тимчасово.
Російські бійці – розгублені діти
Глава держави зазначив, що місцеві жителі виганяють росіян з магазинів, коли ті намагаються знати собі їжу.
Це не воїни наддержави, це – розгублені діти, яких використали,
– продовжив він.
Український лідер закликав забрати їх додому. Крім того, він відзначив, що навіть якщо Москва нажене в Україну більше техніки й людей, це нічого не змінить для агресора: "Куди б вони не зайшли, їх скрізь знищать".
Зеленський запевнив, що окупанти від українців отримають лише одне – люту відсіч. Він додав, що для України триває вітчизняна війна.
Майже 9 тисяч росіян вбили
Українська армія робить все, аби максимально зменшити кількість ворогів на своїй території.
Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх двохсотих і трьохсотих,
– сказав глава держави.
Більшість вбитих ворогів – молоді хлопці. Однак, наголосив президент, Україна не хоче бути вкритою трупами. Тому росіянам президент порадив повертатися додому: "Забирайтеся додому усією своєю армією, скажіть командуванню, що хочете жити".
Перемовини з лідерами інших держав
Протягом 2 березня український лідер провів перемовини з державами-учасницями антивоєнної коаліції:
- з очільниками урядів Норвегії та Ізраїлю,
- з президентом Казахстану,
- з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані,
- з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем,
- з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо,
- із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Блискучий результат на Генеральній Асамблеї ООН. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України,
– зазначив Зеленський.
Він нагадав, хто був проти України: Північна Корея, Еритрея, Сирія та Білорусь.
Нарада з главами областей та міст
Крім того, глава держави 2 березня провів нараду з очільниками областей і міст України. "Вже працює новий очільник Одеської обласної державної адміністрації. Максим Марченко. Військовий. Професійний", – повідомив він.
На місцях багато працюють над тим, щоб організувати "зелені коридори" – вивезти цивільних, завезти ліки.
Присвоєння звання Героя України
Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 українським захисникам:
- старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу (посмертно),
- підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу (посмертно),
- солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу (посмертно),
- молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу (посмертно),
- солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу (посмертно),
- лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу (посмертно),
- головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу (посмертно),
- лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу (посмертно),
- майору Чобану Степану Івановичу (посмертно),
- майору Михальчуку Ігорю Васильовичу
- полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу,
- лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу,
- майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу,
- підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу,
- старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу.
Нічне звернення Зеленського за 3 березня: дивіться відео
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