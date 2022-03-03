Кожен окупант отримає люту відсіч, – Зеленський записав нове звернення

3 березня 2022 , 00:53
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Володимир Зеленський у ніч на 3 березня записав нове відеозвернення. У ньому президент наголосив, що кожен окупант повинен знати: він отримає від українців люту відсіч.

Вже після півночі 3 березня вийшло чергове звернення Володимира Зеленського, повідомляє 24 канал. У ньому президент прокоментував поточну ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.

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Народ, який ламає плани ворога

Ми за тиждень зламали плани ворога, які будувалися роками, підло прораховані, з ненавистю до нашої країни, наших людей, до всіх, хто має свободу і серце,
– зазначив президент.

Він додав, що українці зупинили ворога і б'ють його – військові, прикордонники, тероборона. Навіть прості фермери беруть у полон росіян. Водночас загарбники всі в один голос заявляють, що не знають, чому вони в Україні.

Опір українців викликає захоплення

Боротьба українців триває, натомість моральний стан ворог все погіршується. Багато бійців Володимира Путіна втікають назад у Росію. "Від усіх, хто виганяє їх "Джавелінами", "Стугнами", гарматами, танками, літаками, гвинтокрилами",  продовжив глава держави.

Та додав, що українці б'ють ворога і без зброї. Зокрема, такий героїзм проявили жителі Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя. Політик наголосив, що люди перекривають дороги, виходять перед ворожою технікою.

Зеленський підсумував: якщо росіяни кудись і заходять, то тільки тимчасово.

Російські бійці – розгублені діти

Глава держави зазначив, що місцеві жителі виганяють росіян з магазинів, коли ті намагаються знати собі їжу.

Це не воїни наддержави, це – розгублені діти, яких використали,
– продовжив він.

Український лідер закликав забрати їх додому. Крім того, він відзначив, що навіть якщо Москва нажене в Україну більше техніки й людей, це нічого не змінить для агресора: "Куди б вони не зайшли, їх скрізь знищать".

Зеленський запевнив, що окупанти від українців отримають лише одне – люту відсіч. Він додав, що для України триває вітчизняна війна.

Майже 9 тисяч росіян вбили

Українська армія робить все, аби максимально зменшити кількість ворогів на своїй території. 

Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх двохсотих і трьохсотих,
– сказав глава держави.

Більшість вбитих ворогів – молоді хлопці. Однак, наголосив президент, Україна не хоче бути вкритою трупами. Тому росіянам президент порадив повертатися додому: "Забирайтеся додому усією своєю армією, скажіть командуванню, що хочете жити".

Перемовини з лідерами інших держав

Протягом 2 березня український лідер провів перемовини з державами-учасницями антивоєнної коаліції: 

  • з очільниками урядів Норвегії та Ізраїлю,
  • з президентом Казахстану,
  • з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, 
  • з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем,
  • з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо,
  • із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Блискучий результат на Генеральній Асамблеї ООН. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України,
– зазначив Зеленський.

Він нагадав, хто був проти України: Північна Корея, Еритрея, Сирія та Білорусь. 

Нарада з главами областей та міст

Крім того, глава держави 2 березня провів нараду з очільниками областей і міст України. "Вже працює новий очільник Одеської обласної державної адміністрації. Максим Марченко. Військовий. Професійний", – повідомив він.

На місцях багато працюють над тим, щоб організувати "зелені коридори" – вивезти цивільних, завезти ліки. 

Присвоєння звання Героя України

Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 українським захисникам:

  • старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу (посмертно),
  • підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу (посмертно),
  • солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу (посмертно),
  • молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу (посмертно),
  • солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу (посмертно),
  • лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу (посмертно),
  • головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу (посмертно),
  • лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу (посмертно),
  • майору Чобану Степану Івановичу (посмертно),
  • майору Михальчуку Ігорю Васильовичу
  • полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу,
  • лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу,
  • майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу,
  • підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу,
  • старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу.

Нічне звернення Зеленського за 3 березня: дивіться відео

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Автор: Наталія Пристанська