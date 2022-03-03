Кожен окупант отримає люту відсіч, – Зеленський записав нове звернення

Володимир Зеленський у ніч на 3 березня записав нове відеозвернення. У ньому президент наголосив, що кожен окупант повинен знати: він отримає від українців люту відсіч.

Вже після півночі 3 березня вийшло чергове звернення Володимира Зеленського, повідомляє 24 канал. У ньому президент прокоментував поточну ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.

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Народ, який ламає плани ворога

Ми за тиждень зламали плани ворога, які будувалися роками, підло прораховані, з ненавистю до нашої країни, наших людей, до всіх, хто має свободу і серце,

– зазначив президент.

Він додав, що українці зупинили ворога і б'ють його – військові, прикордонники, тероборона. Навіть прості фермери беруть у полон росіян. Водночас загарбники всі в один голос заявляють, що не знають, чому вони в Україні.

Опір українців викликає захоплення

Боротьба українців триває, натомість моральний стан ворог все погіршується. Багато бійців Володимира Путіна втікають назад у Росію. "Від усіх, хто виганяє їх "Джавелінами", "Стугнами", гарматами, танками, літаками, гвинтокрилами", – продовжив глава держави.

Та додав, що українці б'ють ворога і без зброї. Зокрема, такий героїзм проявили жителі Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя. Політик наголосив, що люди перекривають дороги, виходять перед ворожою технікою.

Зеленський підсумував: якщо росіяни кудись і заходять, то тільки тимчасово.

Російські бійці – розгублені діти

Глава держави зазначив, що місцеві жителі виганяють росіян з магазинів, коли ті намагаються знати собі їжу.

Це не воїни наддержави, це – розгублені діти, яких використали,

– продовжив він.

Український лідер закликав забрати їх додому. Крім того, він відзначив, що навіть якщо Москва нажене в Україну більше техніки й людей, це нічого не змінить для агресора: "Куди б вони не зайшли, їх скрізь знищать".

Зеленський запевнив, що окупанти від українців отримають лише одне – люту відсіч. Він додав, що для України триває вітчизняна війна.

Майже 9 тисяч росіян вбили

Українська армія робить все, аби максимально зменшити кількість ворогів на своїй території.

Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх двохсотих і трьохсотих,

– сказав глава держави.

Більшість вбитих ворогів – молоді хлопці. Однак, наголосив президент, Україна не хоче бути вкритою трупами. Тому росіянам президент порадив повертатися додому: "Забирайтеся додому усією своєю армією, скажіть командуванню, що хочете жити".

Перемовини з лідерами інших держав

Протягом 2 березня український лідер провів перемовини з державами-учасницями антивоєнної коаліції:

з очільниками урядів Норвегії та Ізраїлю,

з президентом Казахстану,

з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані,

з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем,

з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо,

із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Блискучий результат на Генеральній Асамблеї ООН. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України,

– зазначив Зеленський.

Він нагадав, хто був проти України: Північна Корея, Еритрея, Сирія та Білорусь.

Нарада з главами областей та міст

Крім того, глава держави 2 березня провів нараду з очільниками областей і міст України. "Вже працює новий очільник Одеської обласної державної адміністрації. Максим Марченко. Військовий. Професійний", – повідомив він.

На місцях багато працюють над тим, щоб організувати "зелені коридори" – вивезти цивільних, завезти ліки.

Присвоєння звання Героя України

Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 українським захисникам:

старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу (посмертно),

підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу (посмертно),

солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу (посмертно),

молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу (посмертно),

солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу (посмертно),

лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу (посмертно),

головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу (посмертно),

лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу (посмертно),

майору Чобану Степану Івановичу (посмертно),

майору Михальчуку Ігорю Васильовичу

полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу,

лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу,

майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу,

підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу,

старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу.

Нічне звернення Зеленського за 3 березня: дивіться відео

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