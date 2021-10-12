Кожен п'ятий українець вважає, що релігія перемагає у конфлікті з наукою

П'ята частина дорослого населення в Україні вважає, що в конфлікті з наукою релігія завжди права. Загалом 61% дорослих українців вірить в Бога, а 13% вважають, що його не існує.

Про це свідчать результати Центру дослідження суспільства Національної суспільної телерадіокомпанії.

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У що вірять українці

31% віруючих та 6% невіруючих підтримують твердження: "Коли наука і релігія перебувають у конфлікті, релігія завжди права", 69% віруючих і 94% невіруючих – виступають проти.

Загалом дорослі українці вірять у:

61% – у Бога,

20% – вірять у дух чи силу,

5% – у карму,

1% – у реінкарнацію.

13% вважають, що не існує Бога, духу чи життєвої сили. Водночас 30% молоді до 29 років вважають, що неможливо бути віруючим науковцем.

Що відомо про це опитування? Це частина більшого дослідження про екологічні проблеми. Опитування провів з 13 до 22 вересня 2021 року Центр дослідження суспільства. Загалом опитали 630 осіб. Центр дослідження суспільства – це підрозділ Суспільного, який займається проведення кількісних та якісних досліджень, для вивчення думок населення України.