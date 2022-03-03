Кожен українець, який постраждав від війни отримає допомогу, – Зеленський

Російські окупанти продовжують намагатися захопити Україну. Багато мирних жителів вже загинули внаслідок ворожих обстрілів. Війна завдала шкоди усім українським родинам.

Президент Володимир Зеленський зранку 3 березня традиційно опублікував своє звернення до українців та російських загарбників. Він заявив, що всім громадянам, які постраждали від війни, держава допомагатиме.

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Усі, хто втратив роботу через війну, отримуватимуть допомогу

Зеленський розповів, що українці в усіх регіонах нашої держави, які постраждали від війни, отримають від уряду все необхідне.

Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі. Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які зараз втратили можливість працювати через війну,

– зазначив президент.

Там, де наразі йдуть бойові дії, кожен найманий працівник чи ФОП, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень. Виплати відбуватимуться без жодних умов.

"Для українців старшого віку, попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій, як це і має бути, згідно з законодавством", – додав Зеленський.

За словами президента, з 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже скерували у банки, тож усі виплати проведуть повністю.

Дивіться ранкове звернення Зеленського:

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