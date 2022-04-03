Кожен вбивця-окупант буде внесений у "Книгу катів", знайдений і покараний, – Зеленський

Після звірств, які російські військові вчинили на українській землі, кожен з них буде знайдений і покараний. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Кожен злочинець буде внесений до спеціальної "Книги катів"

Відповідна заява глави держави пролунала під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Зеленський оголосив про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування злочинів росіян.

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Президент зазначив, що світ бачив багато воєнних злочинів, але "настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі".

Зеленський переконує, що кожен злочинець буде внесений до спеціальної "Книги катів" та отримає покарання.

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну "Книгу катів", буде знайдений і покараний,

– сказав глава держави.

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