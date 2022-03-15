Кожна з-понад 800 ракет, які вдарили по Україні, є відповіддю на питання про НАТО, – Зеленський

У новому відеозверненні Володимир Зеленський наголосив, що всі ракети, якими Росія цинічно гатить по Україні, є відповіддю на давнє питання про НАТО.

Росія обстрілює наші міста та села ракетами, а НАТО досі не готове закрити небо над Україною. За словами президента, такі дії (чи то пак бездіяльність) дають відповідь на давнє українське питання про НАТО, повідомляє 24 канал.

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Точніше – про вступ України до НАТО. Адже окупанти випустили вже понад 800 ракет по нашій державі. І поки російські авіаудари руйнують наші міста, нищать наші села та вбивають українців, Альянс відмовляється закрити небо.

Це відповідь на питання, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелося б 20 днів переконувати НАТО, що небо над нашою державою треба закрити. Закрити від смерті, яку несуть російські повітряні сили,

– підкреслив президент.

Однак наразі, підсумував Зеленський, нас поки що не чують. Або ж не хочуть чути.

Звернення Володимира Зеленського 15 березня: дивіться відео