Кожна ракета по українських містах – це ваш вирок, – Венедіктова пригрозила Путіну

1 березня 2022 , 15:35
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Ірина Венедіктова звернулася до керівництва держави-агресорки. Генпрокурорка наголосила, що кожна ракета по українських містах – це вирок для Росії.

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому проінформувала про пріоритети роботи відомства у воєнний час. Вона також зазначила, що ворог нестиме відповідальність за скоєне.

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Увесь світ знає про злочини Путіна

Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам – це ваш вирок,
– звернулася Венедіктова до агресора.

Вона наголосила, що про злочини Путіна та його режиму знає Україна, Росія та весь світ.

Генпрокурорка додала, що сподівання є не лише на Міжнародний кримінальний суд. "З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам", – уточнила вона.

Але основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку. Тому на прокурорів та слідчих зараз велика відповідальність за документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах військових дій. 

Офіс генпрокурора повідомив росіянам про підозри

Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни таким російським посадовцям:

  • міністру оборони та начальнику генерального штабу,
  • головнокомандувачу нацгвардії,
  • директору служби зовнішньої розвідки,
  • голові ради федерації,
  • директору ФСБ,
  • міністру внутрішніх справ,
  • заступнику голови радбезу,
  • голові держдуми федеральних зборів,
  • повноважному представнику президента Росії у центральному федеральному окрузі Усіх.

Їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт.

Звернення Ірини Венедіктової: дивіться відео

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Автор: Наталія Пристанська