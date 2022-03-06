Кожна точка може стати джерелом небезпеки, – Кулеба про Білорусь та Придністров'я

Загроза з боку Білорусі та Придністров'я залишається. Україна враховує ці ризики та робить відповідні кроки.

Міністр закордонних справ заявив на брифінгу, що глобальна антивоєнна коаліція працює та конкретними діями знижує військовий потенціал агресор та збільшує наші сили, передає 24 канал. Її головна сила – це потужні санкції та військова підтримка України.

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Також у відповідь на запитання журналісти про наступ Білорусі та Придністров'я, глава МЗС Зазначив, що ризик залишається, але поки цього не відбулося.

Ми перебуваємо в тій ситуації, коли маємо враховувати кожен ризик, навіть найменший і ми враховуємо загрозу з Білорусі та Придністров'я. Кожна точка може стати джерелом небезпеки,

– заявив Кулеба.

Раніше у МВС запевняли, що є дуже мала ймовірність того, що Олександр Лукашенко відправить своє військо до України.

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