З кожним днем все складніше, – глава ВЦА про ситуацію у Сєвєродонецьку та бомбосховищах "Азоту"

Ситуація у Сєвєродонецьку з кожним днем лише ускладнюється. Наші військові титанічно боронять свої позиції. Водночас ворог продовжує підтягувати все більше техніки та живої сили.

На цьому зробив акцент мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк під час телемарафону. Він зауважив, що місто окупанти намагаються брати штурмом відразу на кількох напрямках, передає 24 канал.

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Окупанти не припиняють обстрілювати Сєвєродонецьк

Олександр Стрюк зазначив, що упродовж ночі точились бої. Українські військові продовжують тримати лінію оборони. Але з кожним днем це стає все важче робити. Причина тут проста: окупанти стягують усе більше озброєння. Крім того, пробують реалізувати штурмові дії по місту вони відразу з кількох напрямків.

Мер Сєвєродонецька додав, що російські військові продовжують обстрілювати усі можливі шляхи сполучення з Лисичанськом. Утім, наші військові мужньо тримаються та роблять усе можливе й неможливе. Саме місто постійно обстрілюється ворогом по лінії зіткнення. Будинки окупанти буквально зрівнюють з землею.

У сховищах "Азоту" перебуває близько 500 людей

Стрюк зауважив, що наразі у сховищах "Азоту" перебуває близько 500 людей. Сам завод, зі слів мера міста, – величезне хімічне підприємство. І якщо говорити про його масштаби, то воно займає близько третини площі Сєвєродонецька.

"Азот" також має розгалужену мережу технічних споруд. Зі слів очільника міської ради, у них займались виробництвом небезпечних хімічних сполук. Зокрема, аміаку та селітри. Правда, якщо у мирні часи ця продукція була необхідною, то під час війни може становити загрозу. Особливо, якщо у склади влучають снаряди та виникає вибух. Це може стати причиною техногенних катастроф.

Інформацію з підприємства Стрюк отримує від військових. А все тому, що через постійні обстріли та бої внутрішній зв'язок на "Азоті" пошкоджений. Це також є причиною того, чому отримати більше інформації про ситуацію на виробництві вкрай складно.

Окупанти били по "Склопластику" у Сєвєродонецьку

Крім того, російські загарбники атакували "Склопластик" і колишній завод вимірів у місті. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також зауважив, що наразі росіяни кидають усі можливі сили для того, щоб взяти під контроль Сєвєродонецьк. До слова, у самому місті зараз залишилось зі 100 тисяч мешканців усього 10 тисяч.

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