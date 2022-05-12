На кожного чекає розплата: ОП відстежує всі злочини окупантів і колаборантів на Херсонщині

Українська влада відстежує ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині. Фіксуються усі злочини російських окупантів та співпраця колаборантів з ними.

Злочини російських окупантів

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що окупація Херсонщини і все що стосується росіян – це абсолютне зло.

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За його словами, у 2014 році певний відсоток українців мав ілюзії, що "русский мир" – це можливості, кар’єра, гроші та інше перспективне "каміння з неба".

Але тепер є повне розуміння того, що Росія – це тотальний занепад, концентраційні табори, презирство світу, ізоляція, масові вбивства, бандитизм. Тому спротив російській навалі на півдні України дуже потужний. На всіх рівнях. І це бачить весь світ,

– написав Подоляк.

Він наголосив, що Офіс Президента стежить за всіма рухами російських загарбників у Херсонській області. У відомстві фіксують усі злочини росіян – насильство над людьми, масові викрадення, катування у підвалах, крадіжки майна, спроби створити фіктивні управлінські структури.

Колаборанти нестимуть жорстоке покарання

За його словами, в Офісі Президента також знають усі імена колаборантів та зрадників, кожен з них отримає покарання, жодної пощади не буде.

Тому ще раз повторю: на кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних із подальшими великими тюремними строками. Це якщо вони доживуть до своїх особистих судів, а не отримають "нагороду" вже зараз. Наш спеціальний "нагородний відділ" працює цілодобово. Просто чекайте своєї черги!

– наголосив радник.

Подоляк також наголосив, що Херсонщина – це українська земля і її звільнять Збройні Сили України, незалежно від вигадування нових назв чи ідей для приєднання до інших "російських бандитських галактик". Весь світ захоплюється мужністю та хоробрістю херсонців, які не бояться виходити за Україну з прапорами та голими руками зупиняти ворожу техніку.

"Ми не дозволимо кремлівським хворобливим імперським амбіціям забрати в наших громадян право на щасливе майбутнє", – заверишив Подоляк.

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