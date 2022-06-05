У кожної лишилась неповнолітня дитина, – посол про загибель українок в Німеччині
Джерело:"Європейська правда"
У жахливій залізничній аварії загинули 2 українки. У кожної з жінок залишилась неповнолітня дитина.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив загибель українок внаслідок аварії в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен.
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Діти перебувають у супроводі близьких
Консули в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім'ями загиблих. У кожної із них залишилася дитина. Наразі вони перебувають поруч з близькими.
Чоловіки жінок планують приїхати до Німеччини. Вирішують питання про перетин кордону. Зараз з сім'ями обговорюють спосіб репатріації загиблих українок.
Що відомо про загиблих жінок
За 2 дні після аварії повідомили, що в ДТП загинули двоє українок. Вони приїхали до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни в Україні. Жили у сімей, які приймали біженців.
До слова, ЗМІ писали, нібито разом з однією з загиблих була дитина, яку госпіталізували з серйозними травмами. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Що відомо про аварію в Німеччині
- Потяг, що 3 червня прямував до Мюнхена, зійшов з рейок. Вагони з людьми перекинулись. На місце одразу прибули рятувальники. Над місцем події, за словами очевидців, кружляли 12 гелікоптерів. Пасажирів витягували через вікна.
- Оскільки аварія сталася в останній навчальний день, у потязі їхало багато школярів. Кількість постраждалих відразу перевищила 60 людей, 16 із них були у важкому стані. Серед постраждалих були люди різного віку.
- Кількість жертв зросла до 5. Ще 7 людей вважаються зниклими безвісти.
- Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень. Залізничну лінію між Гарміш-Партенкірхеном та Оберау поки закрили. Також перекрили Тоннель Фарчантер та федеральну трасу 2 на південь.
- 5 червня роботи на місці події ще тривають. Правоохоронці встановлюватимуть причини трагедії. Поки що деталей розслідування не розповідають.
- Німецька влада одразу після аварії висловила співчуття сім'ям загиблих.
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