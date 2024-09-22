Пропуск осіб і транспорту через один з пунктів на кордоні з Польщею не здійснюється: яка причина

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" пропуск не здійснюється. Зазначається, що це лише тимчасово.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Відповідну інформацію оприлюднили зранку 22 вересня.

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У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" пропуск не здійснюється

Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг – Зосин" тимчасово не здійснюється,

– ідеться в повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що прикордонна варта Польщі вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. Саме у зв'язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється.

Наразі вживаються заходи щодо усунення несправності. У Держприкордонслужбі попросили громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.