Україна запропонувала Лівану купити ячмінь та борошно, вкрадені росією

У Лівані нещодавно затримали судно з українською агропродукцією, яку вкрала росія. Країні запропонували придбати її за дуже вигідними цінами.

Інформацію про затримання судна з краденим ячменем в Лівані оприлюднили 31 липня. росіяни завантажили зерно 27 липня в тимчасово окупованому Криму.

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Україна пропонує Лівану придбати ячмінь, який вкрала росія

У посольстві України в Лівані повідомили, що запропонували ліванському уряду купити ячмінь та зерно, яке вкрала та намагалася вивезти росія.

Пропозицію висунули за домовленістю з власниками продукції, яка перебувала на борту судна Odyssia. Це необхідно для того, щоб борошно та ячмінь не зіпсувалися під час збереження в Лівані.

Посольство запропонувала придбати агропродукцію за цінами вдвічі нижчими ніж ринкові:

пшеничне борошно – 350 доларів за тонну,

ячмінь – 180 доларів за тонну.

Зауважте, що нещодавно посольство України в Лівані отримало дозвіл на затримання судна, пришвартованого в порту Триполі. На ньому перевозили вкрадений на тимчасово окупованих територіях ячмінь.

Водночас в російському посольстві в Лівані переконували, що буцімто не мають інформації про це судно. Своєю чергою, звинувачення України росіяни цинічно назвали "хибними та безпідставними".

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