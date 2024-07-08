Коли вже їй "хана": в якому стані російська економіка

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну її економіка значно послабилась. Країна-агресорка опустилась з восьмого на одинадцяте місце у списку найбільших економік світу.

Про це 24 каналу розповів Іван Ус, зазначивши, що, за рейтингом міжнародного валютного фонду, Росія ще 2 роки тому не була у десятці країн із потужною світовою економікою. Її фінансове становище відрізняється за різними даними.

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Економіка Росії

Іван Ус підкреслив, що найголовніше, що характеризує стан російської економіки було зазначено у звіті центрального банку Росії за вересень 2023 року. Там було вказано, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що економічне зростання відбувається у виробництві товарів та послуг, які не пов'язані зі споживанням та інвестуванням.

За цим криється те, що зростання виробництва, яке демонструє Росія означає, що вони виробляють більше військової техніки, яка йде на фронт і там згорає. У центральному банку Росії вже наголошують, якщо нічого не змінити, то російській економіці буде "хана",

– зауважив він.

Внутрішні проблеми Росії

Попри західні санкції, Росія веде торгівлю з іншими країнами Глобального Півдня. Вона на 61 мільярд доларів продала товарів в Індію у 2023 році. Однак Кремль отримав цю оплату в рупіях.

У Росії виникає проблема, що там накопичується дуже багато індійської валюти. Крім того, зараз там використовують фонд національного добробуту, який дозволив Росії пройти складні періоди санкцій. Російські опозиційні економісти сперечаються чи доживе він до наступного року,

– сказав Іван Ус.

Він наголосив, що, ймовірно, у середині 2025 року економічних резервів у Росії вже не залишиться. Як наслідок, це означатиме, що частина громадян може бути вилучена із соціального забезпечення, тобто будуть відсутні пенсії та зарплати у бюджетників.