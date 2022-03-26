Крах стратегії двох кишень: Путін пустив своїх олігархів по світу байстрюками

Міркування росіян у дусі "всі ми заручники божевілля однієї людини" ні що інше, як ще одна зручна, але неспроможна маніпуляція. Чого варті країна, суспільство, нація, які нічого цьому не можуть протиставити злу?

Окремо треба сказати про російські еліти. Еліти в Росії – це зовсім не найкращі люди нації, а лише ті, кому вдається зосередити у своїх руках більше багатства та розпорядчих повноважень.

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У нормі, однак, вони повинні прагнути до збереження статус-кво і таким чином – своїх придбань. Тобто грати стабілізуючу роль, захищаючи націю та державний механізм від рухів, здатних зруйнувати статус-кво.

Крах стратегії еліти

У цьому сенсі російські пострадянські еліти першого покоління, безумовно, продемонстрували свою слабкість та неспроможність.

Протягом останніх 15 – 20 років вони дотримувалися стратегії "двох кишень". Вирішивши не намагатися вплинути на внутрішньополітичну ситуацію, вони перейшли до тактики "заробляємо в Росії – сек'юритизуємо і зберігаємо капітали на Заході".

Саме цієї моделі керувалися Абрамович та акціонери "Альфа-груп", і на своєму дрібнішому рівні – сотні та сотні інших.

В якийсь момент ця стратегія виглядала егоїстичною, але раціональнішою, ніж невдала спроба Ходорковського "встрягти в бійку".

Проте, відмовившись інвестувати у захист своїх активів усередині країни і віддавши поле внутрішньої політики путінській опричнині, вони дійшли парадоксального фіналу: розв'язавши цю цілком божевільну війну, опричнина завдала нищівного удару по їх "сек'юритизованих" на Заході капіталах.

Так само як і по мрії про тиху пенсію в Іспанії, Італії чи Греції тисяч інших "попутників опричнини".

Загалом Михайло Фрідман не зовсім справедливо скаржиться, а в тому, що сталося, є своя жорстка логіка. Так чи інакше, цей приклад цілком претендує на місце у підручниках політології для пояснення взаємозв'язку стратегій еліт, гарантій захисту власності та системи стримувань та противаг у політиці.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: