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      Крах туроператора Thomas Сook: як повернуть туристів додому і скільки це коштуватиме

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      Туристів збанкрутілої Thomas Cook повернуть додому
      Туристів збанкрутілої Thomas Cook повернуть додому / prod.static9.net.au

      Банкрутство Thomas Cook, британського туристичного оператора, зачепило понад 600 тисяч мандрівників в усьому світі. 23 вересня стало відомо, як Велика Британія збирається повернути 155 тисяч своїх громадян додому з відпочинку.

      Британія з понеділка, 23 вересня, почала повертати з-за кордону своїх громадян – туристів збанкрутілої найстарішої у світі туристичної компанії Thomas Cook. Про це розповіли у BBC.

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      Уряд Королівства має організувати найбільшу в цивільній історії репатріацію громадян. Операцію назвали "Маттергорн" (гора на кордоні Італії та Швейцарії), а відповідальною за неї є Управління цивільної авіації Великої Британії (САА).

      Бюджет "Маттергорна" – приблизно 100 мільйонів фунтів (3 мільярди гривень).

      туристи
      Туристи британські розкидані майже усім світом / Фото BBC

      Додому британці полетять чартерними рейсами, для цього CAA зафрахтувала 45 літаків. Вже 23 вересня вони полетіли по 64 маршрутах. Також влада готова бронювати людям місця на найближчих рейсах – без додаткових для них витрат. Наразі ж пасажири скаржаться на черги та збої в аеропортах, а також на відсутність детальної інформації про план дій.

      Зауважимо, що у Thomas Cook станом на день банкрутства вже було 800 тисяч замовлених поїздок. Тепер їх скасували, а повернення грошей відбуватиметься через допомогу держави або через страхові компанії (якщо ті поїздки були застраховані).

      Працювали ж у компанії 22 тисячі людей у 16 країнах, туристів обслуговували 105 літаків і 200 власних готелів. Тільки у 2018 році клієнтами Thomas Cook були 19 мільйонів туристів.

      Банкрутом Thomas Cook оголосили у ніч на 23 вересня. Протягом 2019 року акції компанії на Лондонській біржі впали на 94%. Туроператор просив владу допомогти погасити борги (а такий було на 250 мільйонів фунтів – понад 7,5 мільярда гривень). Уряд прохання відхилив. Ще ж і надто – діяльність вищого керівництва будуть розслідувати, адже ті виписували собі премії з 2014 року у понад 20 мільйонів фунтів.

      blog_ava
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      Теги: Туристичний бізнес Велика Британія Подорожі
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