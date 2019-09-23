22:16
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Крах туроператора Thomas Соок: как туристов вернут домой и сколько это будет стоить

      85 Читати новину українською
      Туристов обанкротившейся Thomas Cook вернут домой
      Туристов обанкротившейся Thomas Cook вернут домой / prod.static9.net.au

      Банкротство Thomas Cook, британского туристического оператора, задело более 600 тысяч путешественников во всем мире. 23 сентября стало известно, как Великобритания собирается вернуть 155 тысяч своих граждан домой с отдыха.

      Великобритания с понедельника, 23 сентября, начала возвращать из-за рубежа своих граждан – туристов обанкротившейся старейшей в мире туристической компании Thomas Cook. Об этом рассказали в BBC.

      Подробнее о первой ласточке Brexit: старейшая туристическая компания мира обанкротилась

      Правительство Королевства должно организовать крупнейшую в гражданской истории репатриации граждан. Операцию назвали "Маттергорн" (гора на границе Италии и Швейцарии), а ответствено за нее Управление гражданской авиации Великобритании (САА).

      Бюджет "Маттергорна" – примерно 100 миллионов фунтов (3 миллиарда гривен).

      туристи
      Британские туристы разбросаны почти по всему миру / Фото BBC

      Домой британцы полетят чартерными рейсами, для этого CAA зафрахтовала 45 самолетов. Уже 23 сентября они полетели по 64 маршрутам. Также власть готова бронировать людям места на ближайших рейсах – без дополнительных для них расходов. Пока же пассажиры жалуются на очереди и сбои в аэропортах, а также на отсутствие детальной информации о плане действий.

      Заметим, что у Thomas Cook по состоянию на день банкротства уже было 800 тысяч заказанных поездок. Теперь их отменили, а возврат денег будет происходить через помощь государства или через страховые компании (если поездки были застрахованы).

      Работали же в компании 22 тысячи человек в 16 странах, туристов обслуживали 105 самолетов и 200 собственных отелей. Только в 2018 году клиентами Thomas Cook были 19 миллионов туристов.

      Банкротом Thomas Cook объявили в ночь на 23 сентября. В течение 2019 года акции компании на Лондонской бирже упали на 94%. Туроператор просил власти помочь погасить долги (а их было на 250 миллионов фунтов – более 7,5 миллиарда гривен). Правительство просьбу отклонило. Кроме того, деятельность высшего руководства будут расследовать, ведь они выписали с 2014 года себе премий на сумму более 20 миллионов фунтов.

      blog_ava
      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      сегодня
      20305
      Теги: Путешествия Великобритания Туристический бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 149
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      сегодня , 21:10 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 348
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      сегодня , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 93
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2019
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 1604
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук