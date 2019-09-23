Крах туроператора Thomas Соок: как туристов вернут домой и сколько это будет стоить
Банкротство Thomas Cook, британского туристического оператора, задело более 600 тысяч путешественников во всем мире. 23 сентября стало известно, как Великобритания собирается вернуть 155 тысяч своих граждан домой с отдыха.
Великобритания с понедельника, 23 сентября, начала возвращать из-за рубежа своих граждан – туристов обанкротившейся старейшей в мире туристической компании Thomas Cook. Об этом рассказали в BBC.
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Правительство Королевства должно организовать крупнейшую в гражданской истории репатриации граждан. Операцию назвали "Маттергорн" (гора на границе Италии и Швейцарии), а ответствено за нее Управление гражданской авиации Великобритании (САА).
Бюджет "Маттергорна" – примерно 100 миллионов фунтов (3 миллиарда гривен).
Британские туристы разбросаны почти по всему миру / Фото BBC
Домой британцы полетят чартерными рейсами, для этого CAA зафрахтовала 45 самолетов. Уже 23 сентября они полетели по 64 маршрутам. Также власть готова бронировать людям места на ближайших рейсах – без дополнительных для них расходов. Пока же пассажиры жалуются на очереди и сбои в аэропортах, а также на отсутствие детальной информации о плане действий.
Заметим, что у Thomas Cook по состоянию на день банкротства уже было 800 тысяч заказанных поездок. Теперь их отменили, а возврат денег будет происходить через помощь государства или через страховые компании (если поездки были застрахованы).
Работали же в компании 22 тысячи человек в 16 странах, туристов обслуживали 105 самолетов и 200 собственных отелей. Только в 2018 году клиентами Thomas Cook были 19 миллионов туристов.
Банкротом Thomas Cook объявили в ночь на 23 сентября. В течение 2019 года акции компании на Лондонской бирже упали на 94%. Туроператор просил власти помочь погасить долги (а их было на 250 миллионов фунтов – более 7,5 миллиарда гривен). Правительство просьбу отклонило. Кроме того, деятельность высшего руководства будут расследовать, ведь они выписали с 2014 года себе премий на сумму более 20 миллионов фунтов.