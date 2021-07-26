Крали 30 тонн пального щомісяця: в Укрзалізниці викрили масштабну схему

26 липня 2021 , 16:27
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Працівників Рівненської філії "Львівської залізниці" викрили на масштабному розкраданні. Їх звинуватили у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Крали двічі на день

За даними слідства, група службовців систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали Укрзалізниці. Правоохоронці вже затримали 5 учасників схеми.

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Вони двічі на день – вранці і ввечері – відкачували із маневрових теплотягів пальне,
– розповіли в Офісі генпрокурора.

Так працівники Укрзалізниці щомісяця крали від 15 до 30 тонн пального, а потім продавали його. Для контролю за вчиненням злочину правоохоронці таємно придбали у зловмисників 200 літрів краденого пального.

Затриманим повідомили про підозру та вже обрали запобіжні заходи.


В Укрзалізниці викрили масштабну схему розкрадання пального / Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки

У приміщеннях підприємства та за місцем проживання службових осіб провели 30 обшуків. Під час них вилучили:

  • понад 1 400 літрів дизельного палива,
  • каністри із залишками пального,
  • засоби для його відкачування,
  • 5 автомобілів, які використовувались для перевезення викраденого пального,
  • мобільні телефони,
  • гроші в різній валюті,
  • банківські картки,
  • чорнові записи.


Правоохоронці провели 30 обшуків / Фото Офісу генпрокурора

Автор: Софія Мінджоса