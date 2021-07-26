Крали 30 тонн пального щомісяця: в Укрзалізниці викрили масштабну схему
Джерело:Офіс генпрокурора
Працівників Рівненської філії "Львівської залізниці" викрили на масштабному розкраданні. Їх звинуватили у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.
Крали двічі на день
За даними слідства, група службовців систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали Укрзалізниці. Правоохоронці вже затримали 5 учасників схеми.
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Вони двічі на день – вранці і ввечері – відкачували із маневрових теплотягів пальне,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Так працівники Укрзалізниці щомісяця крали від 15 до 30 тонн пального, а потім продавали його. Для контролю за вчиненням злочину правоохоронці таємно придбали у зловмисників 200 літрів краденого пального.
Затриманим повідомили про підозру та вже обрали запобіжні заходи.
В Укрзалізниці викрили масштабну схему розкрадання пального / Офіс генпрокурора
Правоохоронці провели обшуки
У приміщеннях підприємства та за місцем проживання службових осіб провели 30 обшуків. Під час них вилучили:
- понад 1 400 літрів дизельного палива,
- каністри із залишками пального,
- засоби для його відкачування,
- 5 автомобілів, які використовувались для перевезення викраденого пального,
- мобільні телефони,
- гроші в різній валюті,
- банківські картки,
- чорнові записи.
Правоохоронці провели 30 обшуків / Фото Офісу генпрокурора