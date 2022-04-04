Крали навіть пральні машини, – Зеленський про розграбовану і знищену Київщину

Володимир Зеленський розповів, як російські окупанти втікали з Київської області. Загарбники знищували будівлі, вбивали людей і розкрадали домівки.

Про це президент повідомив у інтерв'ю американському телеканалу, яке опублікували 3 квітня.

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Вони намагалися взяти Київ і міста Київської області. Деякі з них були окуповані, а потім вони все знищили. Мирні жителі, будинки, вони крали пральні машини та обладнання,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що окупанти були катами. Він закликав людей усього світу, зокрема й у США подивитися страшні кадри з Бучі, Ірпеня та Гостомеля, щоб побачити злочини росіян на власні очі.

"До війни, коли було багато вільного часу, ми дивилися різні фільми, зокрема й військові. Але не могли уявити нічого подібного, тому що це маніакальне рішення просто знищити цілу націю", – додав президент.

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