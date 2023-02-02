Черговий теракт проти українців: усе, що відомо про удар балістичною ракетою по Краматорську

Ввечері 1 лютого окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Краматорська. Ворог влучив по житловому будинку, унаслідок чого є жертви та постраждалі.

Росія вчинила черговий теракт проти українців. 24 Канал зібрав для вас усю актуальну інформацію про цей воєнний злочин росіян.

Зверніть увагу Це щоденна реальність, – Зеленський відреагував на удар по будинку в Краматорську

Ворожа ракета майже повністю зруйнувала будинок

Близько 21:55 почали з'являтися повідомлення про вибухи у Краматорську. Через пів години мер міста Олександр Гончаренко підтвердив удар по місту і відзначив, що є поранені. Про удар по будинку повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Влучання сталося фактично в центральній частині міста. Зруйновано один під’їзд, решта два під’їзди вціліли, якщо можна так сказати, адже повністю зруйновані та вибиті вікна, пошкоджено дах і входи,

– зазначив Кириленко.

За даними поліції, для удару по Краматорську, росіяни використали балістичну ракету "Іскандер-К". Ворожа ракета майже повністю зруйнувала будинок. Ще 8 будівель навколо пошкоджені, зокрема місцева дитяча лікарня.

Наслідки удару по Краматорську: дивіться відео

Рятувальники, комунальники та правоохоронці, які прибули на місце події, почали пошуково-рятувальну операцію. Станом на 0:30 2 лютого в ДСНС повідомили про близько 10 людей, які могли опинитися під завалами.

Як зазначили у ДСНС, до рятувальних робіт залучили 145 осіб, а також 17 одиниць техніки. З них від самої ДСНС – 60 осіб і 11 одиниць техніки, особовий склад ЗСУ – 30 осіб, а також Нацполіції – 45 осіб. На місці також працювали психологи, які надавали кваліфіковану допомогу постраждалим.

Трішки пізніше у Нацполіції написали, що на місці ракетного удару по Краматорську працює понад 100 правоохоронців. Зокрема, 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи.

До розбору завалів згодом долучилися і місцеві мешканці Краматорська.

Розбір завалів у Краматорську: дивіться відео

Місцеві мешканці допомагали розбирати завали / Фото з телеграму Кириленка

Унаслідок атаки є жертви та постраждалі

Станом на 00:40 поліція Донецької області повідомила про 3 загиблих унаслідок ракетного удару росіян. Ще 20 людей постраждали внаслідок цього теракту. Згодом під час телемарафону дані щодо жертв актуалізував глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зауважив, що загинули таки 2 людини, а ще одну медикам вдалося реанімувати. Її відправили до Дніпра.

Відомо, що поранено 8 людей. Двоє з них у важкому стані. Їх також перевезли до сусідніх областей, щоб надати необхідну медичну допомогу. Всього звернулася по медичну допомогу, актуалізував Кириленко, 21 особа.

Станом на зараз 2 людини загинуло. Повідомлялося під час проведення пошукової операції, що загинуло 3 людини, але наразі загинуло точно 2. Адже третя людина була без свідомості, її реанімували, відправили до Дніпра, де робиться все можливе, щоб їй врятувати життя,

– наголосив Кириленко.

Росіяни почали брехати, щоб приховати свій злочин

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі опублікував скриншоти з російських ресурсів. Після того, як тільки з'явилися повідомлення про вибухи, пропагандисти одразу ж заявили про "удар авіацією по боєкомплекту" в Краматорську. Однак як тільки стало зрозуміло, що ракета влучила у житловий будинок, пропагандисти почали спроби відмивання крові зі своїх рук і говорити про те, що це нібито ракета української ППО влучила в будинок.

Варто відзначити, що такий же фейк росіяни просували й після удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

Повідомлення росіян після вибухів / Скриншот

Спроби росіян виправдати удар по житловому будинку / Скриншот

Реакція української влади на теракт

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл багатоповерхівки є не повторенням історії, а щоденною реальністю, з якою, на жаль, змушені стикатись українці через війну. Водночас глава держави підкреслив, що Україна межує з абсолютним злом і повинна здолати його, щоб такі випадки більше не повторювалися.

Наслідки удару по Краматорську: дивіться відео

Окрім того, Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та пообіцяв, що всіх винних обов'язково притягнуть до відповідальності.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни є злочинцями та терористами, адже тільки такі особи здатні на подібний злочин.

Удар по Краматорську / Фото "Радіо Свобода"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що почерк терористів – незмінний. Омбудсман згадав про знищений росіянами житловий будинок в Дніпрі 14 січня, через що загинули 46 мирних мешканців, а ще 80 – зазнали поранень