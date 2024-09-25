Росіяни вдарили по центру Краматорська: є жертви та багато постраждалих

У середу, 25 вересня, росіяни обстріляли Краматорськ. Ворог завдав авіаударів по центру місту. На жаль, є загиблі та багато постраждалих.

Про це повідомили у Краматорській міській раді. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, магазини, цивільну інфраструктуру та автівки.

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Окупанти вдарили по центру Краматорська

Російські загарбники обстріляли центр Краматорська. Ворог вдарив по місту 2 керованими авіабомбами.

Унаслідок атаки пошкоджено та частково зруйновано 2 багатоповерхівки, крамниці, автівки та цивільну інфраструктуру. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Станом на 17:30 відомо про 2 загиблих та 19 постраждалих. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби.

Наслідки удару по Краматорську: дивіться відео

Це – черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилось. Бережіть себе! Евакуюйтесь!

– наголосили у Краматорській міській раді.

У поліції опублікували моторошні кадри після обстрілу. На фото видно, що внаслідок атаки багатоповерхівки мають серйозні пошкодження. Місцями – є обвали.

Наслідки удару по Краматорську – більше у галереї

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Наразі триває рятувальна операція. Людям надається уся необхідна допомога.

Моторошні кадри з багатоповерхівки, у яку влучила КАБ

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували моторошні кадри з багатоповерхівки, у яку влучила російська авіабомба. На відео видно, що перекриття між 4 та 5 поверхами зруйноване, а самого 5 поверху фактично не лишилося.

Будинок у Краматорську після атаки: дивіться відео