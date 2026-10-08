"Не залишиться без нашої відповіді": Зеленський відреагував на удар по маршрутках у Краматорську

Унаслідок російського авіаудару по Краматорську загинули 30 осіб, ще 18 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ворожа бомба влучила безпосередньо у дві маршрутки з пасажирами, через що частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

Як глава держави відреагував на російський терор?

За словами Зеленського, медики наразі борються за життя постраждалих громадян у місцевих лікарнях. За його словами, кількість жертв цієї атаки ще може зрости через складний стан багатьох поранених.

Окрім знищених пасажирських автобусів, ударна хвиля та уламки пошкодили навколишні житлові будинки та припарковані поруч автомобілі. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та медичні бригади.

Глава держави наголосив, що цей черговий злочин окупаційних військ у Донецькій області не залишиться без відповідної реакції українських сил. Він підкреслив цілеспрямовані дії агресора щодо знищення цивільної інфраструктури та жителів регіону.

Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли,

– заявив Зеленський

Президент також висловив глибокі співчуття родинам і близьким усіх загиблих унаслідок цього обстрілу.

Нагадаємо, від російського терору також постраждала українська столиця. Унаслідок російської атаки на Київ 8 жовтня загинули троє людей, ще 14 постраждали. У Солом'янському районі ворожий БпЛА влучив у чотириповерхову будівлю магазину, де спалахнула пожежа.