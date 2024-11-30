Розгром на Краматорському напрямку: бійці "Помсти" знищили ворожу техніку та склади боєприпасів

Українські захисники продовжують послаблювати позиції російських військових. Значні втрати зазнала також піхота окупантів.

Підрозділ РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдав значних втрат ворогу на Краматорському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Луганський прикордонний загін – Бригаду помсту.

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Що відомо про успіх ЗСУ на Краматорському напрямку

За словами бригади, було знищено танк, гармату, гаубицю, два міномети та шість автомобілів окупантів.

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Окрім цього, спалено два польові склади з боєприпасами та вражено позицію, де перебували пілоти ворожих безпілотників. Також завдано удару по живій силі противника.

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