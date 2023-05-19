Цю історію розповів журналіст з Краматорська Олексій Ладика. За його словами, зоозахисники навідались до родини та побачили жахливу картину.

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Заморили голодом тварин

Поліцейські та зоозахисники побачили на подвір'ї прив'язану козу. Тваринка лежала на землі знесилена. Біля неї була трава, але дотягнутись туди через короткий ланцюг було неможливо. Коза не вижила.



Козу заморили до смерті / Фото UAnimals

У стайні також були дві худющі свині. Ба більше, одній з них господарі зав'язали пащу, аби не вила від голоду.

Також в будинку були закриті собака і півень.

Господарі виправдовувались, що "самі не мають їсти"

Зоозахисниця Карина Черкасова розповіла, господарі тварин сказали поліції, що самі не мають що їсти. Проте захисники наголошують, у якій би скруті не опинилася людина, вона завжди повинна залишатися людиною. Жорстокість до тварин не можна виправдати.

Місцеві поліцейські склали на хазяйку тварин протокол за адміністративне правопорушення, їй загрожує штраф до 5100 гривень.

Організація UAnimals розцінює історію як кримінальне правопорушення. Тому подала ще одну заяву в поліцію від свого імені.