У Краматорську росіяни вдарили ракетою по житловому будинку: під завалами – люди

Росіяни продовжують кожного дня обстрілювати міста неподалік від лінії фронту, зокрема Краматорськ на Донеччині. Власне, стало відомо, що загарбники завдали удару по житловому будинку міста, внаслідок чого цивільні люди опинились під завалами.

Увечері 1 лютого мер Краматорська повідомив, що окупанти атакували житловий будинок у населеному пункті. Власне, Олександр Гончаренко лаконічно констатував, що стався ворожий обстріл і є поранені. Також про деталі цього інциденту розповіли місцеві телеграм-канали, – інформує 24 Канал.

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Ворог продовжує воювати зі звичайними українцями

Згодом глава Донецької ОВА Павло Кириленко написав у своєму телеграм-каналі, що станом на 23:30 відомо про щонайменше 2 загиблих і 7 поранених. Він також повідомив, що на місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Вони розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди.

Дві години тому (близько 21:30, 1 лютого – 24 Канал) російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували,

– заакцентував очільник області.

Також місцеві пабліки зазначають, що російські загарбники знищили два під'їзди багатоповерхівки.

Обстріл житлового будинку в Краматорську: фото зі соцмереж

Реакція української влади на цей теракт

ЗМІ вдалось дізнатись, що в результаті обстрілу від вибухової хвилі постраждала також будівля дитячої лікарні – звідти повилітали шибки та був пошкоджено дах.

О 23:28, 1 лютого глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію. Він вкотре наголосив, що Росія є терористичною державою.

Краматорськ. Черговий теракт злочинців і терористів з Росії,

– написав він.

При тому Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що почерк терористів – незмінний. Омбудсман згадав про знищений росіянами житловий будинок в Дніпрі 14 січня.



Що робити у разі завалу будинку / Картинка 24 Каналу

Нагадаємо, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 46 людей, а ще 80 – було поранено. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Однак також, за його словами, рятувальникам вдалось зберегти життя 39 людям.