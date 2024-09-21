У Краматорську цілу ніч шукали 2-річного хлопчика: матір можуть позбавити батьківських прав

Ввечері 20 вересня у Краматорську зник 2-річний хлопчик. Його вдалося розшукати лише наступного дня.

Поліцейські Донеччини повідомили, що пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці направили звернення на позбавлення батьківських прав матері, яка навіть не знала про зникнення сина.

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Зникнення дитини у Краматорську

У п'ятницю, 20 вересня, до поліції Краматорська надійшло повідомлення про зникнення дитини у приватному секторі старої частини міста. Бабуся хлопчика розповіла, що онук був надворі, а близько шостої вона виявила, що хвіртка на вулицю відчинена.

В момент зникнення дитини матері вдома не було. Відомо, що вона веде асоціальний спосіб життя та вже один раз була позбавлена батьківських прав щодо старшої доньки. Після народження сина ситуація не змінилась: тільки цього року на жінку двічі складались адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків, – розповіли поліцейські.

Правоохоронці зазначили, що місяць тому ювенальні поліцейські вже доставляли хлопчика на медичне обстеження через його занедбаний стан.

Матір хлопчика знайшли біля однієї з крамниць – вона перебувала напідпитку та про зникнення дитини нічого не знала.

Дитину вдалося знайти близько 9 ранку. Виявилося, що хлопчика забрали до своєї оселі сторонні люди, оскільки він перебував на вулиці без нагляду дорослих. Наразі його помістили до лікарні, а матері загрожує позбавлення батьківських прав.

Зникнення та порятунок дитини у Краматорську / поліція