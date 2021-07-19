Крапку не поставлено, – Санду про викрадення українського екссудді Чауса

Майя Санду прокоментувала ситуацію щодо викрадення українського екссудді Миколи Чауса. Вона запевнила, що крапка у цій історії ще не поставлена.

Додала також, що порушуватимуть це питання у перемовинах з Україною. Про це президентка Молдови розповіла у інтерв'ю.

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Президентка Молдови відповіла на питання, чи крапку в історії з викраденням Чауса поставлено.

Крапку не поставлено, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною,

– заявила Санду.

Вона додала, що мають й інші "серйозні питання з Україною". Зокрема назвала питання Дністра та регіональної безпеки.

Президентка запевнила, що їм "дуже важливі добрі відносини з Україною, тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є".

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