"Краще, ніж атаки": Зеленський заявив про готовність до будь-якого припинення вогню

Україна готова розглядати будь-які варіанти припинення вогню. Зеленський також запевнив у готовності країни відновити процес переговорів.

Дипломатичний шлях з початку повномасштабного вторгнення розглядається як альтернатива бойовим діям. Про це президент України заявив на початку зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Зеленський про перемир'я

Ми готові до будь-якого варіанту припинення вогню. Ми неодноразово наголошували – і президенту Трампу, і всім іншим країнам, – що від самого початку російської окупації ми готові зупинити цю війну, сісти за стіл переговорів і вести діалог, адже це краще, ніж атаки,

– підкреслив Зеленський.

Під час перемовин із британським прем'єром Зеленський також висловив намір окремо порушити питання передачі Україні розвідувальних даних.

Маю на увазі чимало несподіванок, яких не очікуєш за умов справжнього партнерства, а ми розраховуємо саме на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути відвертими, чіткими й залишатися сильними партнерами,

– зазначив президент України.

Позиція МЗС України

Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга акцентував на необхідності та зацікавленості в активізації тристоронніх переговорів, а також підтримці динаміки мирного процесу із залученням США.

Крім того, дипломат повідомив про контакти з союзниками щодо перемир'я.

Україна готова до перемир'я, зокрема енергетичного. Обговорюємо це питання з партнерами. Маємо повну підтримку всіх наших дій з боку ключових партнерів,

– констатував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії заявив про намір сприяти поновленню відносин між Вашингтоном та Києвом. Водночас Бернем запевнив, що найближчим часом Лондон анонсує додаткову військову та фінансову підтримку для України.