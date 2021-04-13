Краще пізно, ніж ніколи, – Шабунін про ліквідацію ОАСКу

Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду, чого не могли зробити попередні президенти. Не варто критикувати президента за те, що це трапилось на другий рік президентства.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зауважив, що ліквідація ОАСКу – дуже важлива складова у судовій реформі.
До теми Довіра втрачена: Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
Краще пізно, ніж ніколи. Ющенку за весь термін не вдалося (ліквідувати ОАСК – 24 канал), а Порошенко навіть не пробував – його все влаштовувало,
– заявив Шабунін.
За словами голови ЦПК, тепер найголовніше, яким буде результат голосування у Раді.
"Люди, які не проголосують за ліквідацію – це ті, чиї гроші НАБУ знайшло у квартирі Вовка. Чекаємо голосування у Раді", – наголосив Шабунін.
Він зауважив, що ліквідація ОАСКу є абсолютно законною. "Закон чітко говорить, що суди ліквідовує парламент за поданням Президента України після консультації Вищої ради правосуддя. Консультації відбулися, законопроєкт президентом подано – питання за Радою", – підсумував голова ЦПК.Довідка. Виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба зазначила, що ініціативу Зеленського – це невелика перемога. Однак варто розуміти, якою саме буде процедура ліквідації. Детальніше про думки інших юристів – за посиланням.
Шабунін відреагував на ініціативу Зеленського: дивіться відео