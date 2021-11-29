Краще запобігти злочину, ніж намагатися зупинити його у процесі, – Кулеба про санкції
29 листопада 2021 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:Посольство України у Латвії
Дмитро Кулеба вважає, що Європа може зробити більше для стримування Росії та Білорусі у плані санкцій. Зокрема, вони мають заохочувати на переступати "червоні лінії".
Глава МЗС України Кулеба переконаний: найкраще було б розробити санкційну політику, яка б запобігала діям Росії та Білорусі. Це – ефективніше, аніж реагувати обмеженнями на перетин "червоних ліній" з боку Росії та Білорусі.
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Краще запобігати злочину, створювати умови, щоб його не могли вчинити, аніж намагатися зупинити його в процесі. Саме такою філософією має керуватися Європейський Союз щодо Росії і Білорусі,
– наголосив Кулеба.
Кулеба про НАТО
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Альянс зацікавлений у сильній Україні. Бо це гарантуватиме безпеку на східному фланзі НАТО.
- Україна вдячна Альянсу за однозначні сигнали, які лунають в інформаційному просторі.
- Однак настав час обговорити, що конкретно НАТО може зробити, аби зміцнити безпеку у ширшому Чорноморському регіоні та допомогти Україні.
- Глава МЗС України наголосив, що вже поділився ідеями, як Альянс може допомогти, під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО.