Краще запобігти злочину, ніж намагатися зупинити його у процесі, – Кулеба про санкції

Дмитро Кулеба вважає, що Європа може зробити більше для стримування Росії та Білорусі у плані санкцій. Зокрема, вони мають заохочувати на переступати "червоні лінії".

Глава МЗС України Кулеба переконаний: найкраще було б розробити санкційну політику, яка б запобігала діям Росії та Білорусі. Це – ефективніше, аніж реагувати обмеженнями на перетин "червоних ліній" з боку Росії та Білорусі.

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Краще запобігати злочину, створювати умови, щоб його не могли вчинити, аніж намагатися зупинити його в процесі. Саме такою філософією має керуватися Європейський Союз щодо Росії і Білорусі,

– наголосив Кулеба.

Кулеба про НАТО