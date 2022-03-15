Краще зразу розстрілювати, – Кім про колаборантів, які знущалися і вбивали людей на Миколаївщині

Віталій Кім розповів, що бойовики з псевдореспублік Донбасу на Миколаївщині знущалися та вбивали місцеве населення. Він закликав людей, які побачать цих "поганців", не пускати їх, а краще одразу розстрілювати.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про злочини істот з псевдореспублік Донбасу та звернувся щодо цього до місцевого населення.

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Кім закликав знешкоджувати колаборантів

За словами Кіма, у Піски, що на Миколаївщині, прийшли бойовики з квазіреспублік Донецької та Луганської областей.

Вони кошмарили села, роздягали людей, шукали татуювання бандерівців. Фотографії АТОвців у школах висіли, вони знайшли та розстріляли, один тільки поранений живим залишився,

– наголосив глава ОВА.

Далі ці злочинці з накраденим втекли в ліс біля Пісків. "У мене немає слів, що б я з ними зробив, якби спіймав", – сказав Кім. Він додав, що проситиме військових розібратися з ними.

А місцевих жителів закликав: "Якщо ви побачите тварюк, які ходять із награбованим, із рушницями на мотузках – це ось ці поганці, які кошмарили та грабували село, не пускайте їх нікуди, а краще одразу розстрілюйте".

Кім закликав жителів Миколаївщини знешкоджувати колаборантів: дивіться відео