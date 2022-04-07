У кращих традиціях Першої кінної: в чому полягає новий план росіян

Туман війни почав поступово розсіюватись. Орки ще не чітко, але вже цілком " за місцем " почали позначатися. Так би мовити, задум росіян став вимальовуватися.

Треба розуміти, що у традиціях радянської військової школи росіяни вирішили не розмінюватися на всякі там малі і великі "Сатурни" (наступальна операція радянських військ під Сталінградом у 1942 році ред.) – на Донбасі.

Лишився лише шеврон Українські артилеристи передали привіт російським окупантам

Як і належить послідовникам старих добрих традицій Першої кінної армії (більшовицьке військове об'єднання, що відіграло ключову роль у загарбанні України в 1920 – 1921 роках – ред.) в "гламурному" орчому штабі поставили перед собою найглибші в оперативному плані, з метою, так би мовити, рішучого і однозначного розгрому противника (тобто нас з вами), причому, вже на першому етапі операції.

Операція "стрибаючий бурундук": деталі

Вже не знаю, як вона називатиметься – "плаваючий", ну, чи там "стрибаючий" мангуст або бурундук. Але найближчі оперативні цілі її зрозумілі – вихід на рубіж Павлоград – Лозова.

До Лозової будуть рватися з боку Балаклії та Ізюма, до Павлограда – з боку Василівки та Гуляйполя. Думаю, десь тут і будуть влаштовані ними райони зосередження, розгортання та вихідні для наступу.

І справді, боям на Донбасі цілком можна надати другорядного сенсу, з метою сковування та утримання військ у майбутньому гігантському котлі. А самим у цей час підготувати та провести операцію на оточення у самому "тонкому" місці, прямо "за спиною" у всього нашого донбаського угруповання Об'єднаних сил (ОС), щоб одномоментно її прихлопнуть, а не якісь окремі частини.

При цьому, зовсім не обов'язково штурмувати Запоріжжя чи Дніпро – їх достатньо заблокувати зі сходу, північного сходу та південного сходу.

У нас є відповідь

Думаю, головні події у битві за Схід України, розвернутися між дорогами Дніпро – Донецьк та Запоріжжя – Донецьк.

Це, звичайно, якщо наші не прорвуться за Дніпро (у сенсі річки) у районі Херсона... Ось тоді ситуація взагалі може розвернутися у вельми незвичайний бік.

Я думаю, в нашому Генеральному штабі служать не тільки грамотні в оперативному мистецтві люди, а й витримані і мужні. І вони цілком здатні дати ворогові відсіч, тому не кричимо, не кричимо, не кричимо. Допомагаємо армії та країні, наближаємо перемогу кожен на своєму місці!

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: