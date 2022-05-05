Красиво горить: загарбники втратили у дуелі з українськими бійцями 3 САУ

Українські військові зняли на відео наслідок артилерійської дуелі з окупантами. Як наслідок, росіяни втратили 3 самохідні артилерійські установки (САУ).

Свою прекрасну роботу продемонстрували бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Військові відпрацювали просто ідеально.

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Мінус три САУ в окупантів

Знищення трьох артилерійських установок вдалося зняти на розвідувальний дрон. "Сюрприз" для окупантів точно вдався. Добро завжди перемагає зло!

Дуель арти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка проти арти російських загарбників показала, що добро завжди перемагає зло. Три САУ російських окупантів знищено. Далі буде… "Українське сафарі 2.0" триває, – пишуть військові.

Ефектне знищення трьох САУ: дивіться відео

Які втрати у ворога станом на 5 травня

Українські бійці продовжують героїчно боротися проти російських загарбників. Станом на 5 травня втрати серед особового складу ворога становлять 24 700 військових. Варто додати, що ці дані орієнтовні, адже важко підрахувати конкретну кількість під час активних бойових дій.

Також російські окупанти втратили вже 1092 танки, 499 артилерійських систем, 169 реактивних систем залпового вогню, 83 засоби ППО, 196 літаків, 155 гелікоптерів, 2651 бойову броньовану машину тощо.

Хоч в загарбників ще багато особового складу й техніки, але запекла боротьба триває: українські захисники мають багато успіхів. Зокрема, за добу на Півдні України вдалося знищити до 50 окупантів та 11 одиниць техніки (2 гаубиці "Мста-С", 5 одиниць броньованої техніки, 3 – автомобільної техніки, 1 безпілотник).

Окрім цього, західні партнери продовжують постачати до України своє озброєння. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, це допоможе зупинити окупантів, а потім перейти в контрнаступ. Утім, доведеться трохи почекати.

Зброї має вистачити щонайменше на кілька бригад. Але для початку треба навчитися, освоїти все, налагодити спільні дії і тоді наступати. На його думку, перша зброя, яка допоможе зупинити ворога, надійде вже наприкінці травня – початок червня.

Перша зброя, яка може зупиняти ворога, прийде на кінець травня – початок червня. Щоб наступати не раніше за другу половину червня при найбільш вдалих умовах. Скоріше, взагалі липень, – зазначив Олексій Арестович.

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