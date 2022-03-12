Красиво поки все іде, – Кім розповів, як ворожа колона підірвалась на мінах під Миколаєвом

Миколаїв безперестанку атакують орки та погрожують, що візьмуть його в облогу. Але місто не здається і щодня виносить росіян вперед ногами навіть попри постійні обстріли.

Зокрема 12 березня ворог теж зазнав збитків. Зокрема, на мінах вибухнула колона. Як зауважив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, "добре попрацювали за межами досяжності".

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Окрім підриву колони, де-не-де українські захисники постріляли російських загарбників.

Поки що красиво все йде. Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед,

– додав голова Миколаївської ОДА.

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