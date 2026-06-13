Дуже показовий сигнал: чому Путін вперше відмовився гучно святкувати день Росії

У Москві до дня Росії вперше за 23 роки скасували проведення святкового концерту на Красній площі. Захід перенесли на іншу локацію – в закрите приміщення на Преображенській площі.

Політолог Валерій Димов у розмові з 24 Каналом зазначив, що росіяни сьогодні обмежені у своїх діях, адже війна перейшла на російську територію, звідки й починалася. Тепер навіть у Москві її почали відчувати та боятися українських дронів.

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Кремлю не до святкувань: росіяни відчули війну

Політолог наголосив на тому, що тривалість повномасштабної війни в Україні вже перевалила за позначку 1569 і відбувається довше, ніж Перша світова. Проте росіян це, ймовірно, мало хвилює, вони не проводять паралелі та більше опікуються зараз про те, де дістати бензин, особливо це стосується тих, хто нині перебуває в окупованому Криму.

Колись Росія говорила про скріпи у 1418 днів і ночей, коли боролась з нацистською чумою (під час Другої світової війни – 24 Канал), яка поневолила всю Європу. Тоді вона боролась зі всією Європою, а зараз вже довший період з країною, якої нібито, з її слів, не існує. А зараз ми перетнули нову межу,

– озвучив Димов.

Повне інтерв'ю Валерія Димова: дивіться у відео

Зі слів політолога, слід розуміти, що ситуація дедалі змінюється і це дається кров'ю та зусиллями Сил оборони України. Сьогодні саме вони значною мірою задають порядок денний. Він підкреслив, що Кремлю в нинішньому стані точно не до святкових концертів, тому що війна повертається туди, звідки почалася і нарешті російське суспільство це відчуло.

З якими проблеми зіткнулись росіяни через війну?