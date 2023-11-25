Навіть етикетку не зняли: у Краснодарському краї Росії продають вкрадені в Україні холодильники

Не буває дня, щоб російські окупанти щось не вкрали. Ворог забирає все, до чого можуть дотягнутися його закривавлені руки.

Цього року у мережі показали холодильники. Їх продають у Краснодарському краї. І все б нічого, але ці холодильники – вкрадені в Україні. Окупантам не вистачило інтелектуальних даних, аби здогадатися забрати етикетки.

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Росіяни крадуть все

Російські окупанти "прославилися" на весь світ своєю злодійкуватістю. Від початку повномасштабного вторгнення вона набула небачених масштабів. Не пощастило бідолашному єнотові на Херсонщині. Його у прямому сенсі слова вкрали росіяни. Водночас єнот виявився не з лякливих й показав окупантам, що з ним так поводитися не можна.

Нічні диверсії в нього відбуваються дуже часто. Вночі він громить просто в нас бунгало. Прокидаюся під ранок – у нас все бунгало розгромлене. Сміттєві пакети, щось розірване. Перевернуто догори дриґом,

– бідкалися окупанти.

Окрім того, окупанти взялися цупити предмети побуту. Зокрема, на Харківщини загарбники вкрали унітаз. Його просто "вирвали". Також росіяни активно крали пральні машинки. Відеодокази цього потрапили у мережу.