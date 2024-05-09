"Питання часу": ситуація біля Красногорівки може погіршитися

Росіяни досі мають перевагу на полі бою в озброєнні. Оскільки українські військові поки в очікуванні західної допомоги, ворогові може вдатися здобути ще кілька тактичних успіхів.

Зокрема, мовиться і про Новопавлівський напрямок. Ситуація в районі Красногорівки загострюється, окупанти намагаються заходити на східні околиці. Як можуть розвиватися події на цьому напрямку, 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Просування за інерцією

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив, що росіяни прорвалися на територію заводу у Красногорівці. Водночас окупантів там заблокували Збройні Сили України.

У російських телеграм-каналах тим часом розганяють інформацію про те, що Красногорівку нібито вже захопили. Втім це не відповідає дійсності.

Ворог розвиває наступ. Вони мають певні сконцентровані сили. Наші сили тримаються настільки, наскільки це можливо. Безумовно, подекуди дається взнаки ще поки нестача боєприпасів та перевага ворога у повітрі. Відповідно наші війська змушені відходити. Об'єктивно, ми зараз у такій ситуації, що відхід з певних позиції на Донеччині є лише питанням часу,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Новопавлівський напрямок, на думку військового експерта, не є виключенням у цьому сенсі. Усе через потужний тиск ворога.

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Допомога від партнерів поки на етапі надходження, тож це зіграє свою роль у перспективі. Наразі ж не накопичено тих сил та засобів, які б могли суттєво покращити становище наших військових на полі бою.

"Як правильно казали американці, немає однієї чудодійної таблетки, яка б зараз могла змінити ситуацію. Тому за інерцією, після захоплення Авдіївки у ворога ще є просування. Це рухається інерційно. Ми поступово покращуємо становище з забезпеченням та боєприпасами, але ще не настільки, щоб зупинити ворога на усіх напрямках та завдати йому таких втрат, аби він не зміг просуватися", – пояснив Мусієнко.

До слова, уже незабаром на полі бою мають з'явитися 180 тисяч снарядів за Чеською ініціативою. Це може полегшити роботу для наших захисників.

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