Справа вже в суді: пропагандист RT Красовський закликав топити і палити українських дітей

Українські прокурори скерували обвинувальний акт до суду щодо уже колишнього директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today. Вочевидь, йдеться про Антона Красовського, що керував мовленням ЗМІ. На цій посаді він публічно закликав до геноциду українських дітей.

Ще у жовтні 2022 року в мережі набуло розголосу відео, на якому Красовський в ефірі авторської програми каже, що українських дітей треба топити в річці Тисині, якщо ті не бажають окупації власної держави. У четвер, 17 серпня стало відомо про закінчення розслідування за цим фактом та скерування справи до суду.

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Красовський хоче геноциду українців

Як пишуть в Офісі генпрокурора, платформи, на яких Красовський поширював геноцидну риторику, дивиться чимало людей. Лише власний канал пропагандиста на ютубі та телеграм-канал налічують по декілька сотень тисяч підписників.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити та спалювати українських дітей. Він налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ.

Водночас слід сказати, було проведено експертизу. Вона якраз-таки встановила, що висловлювання Красовського є публічними закликами до геноциду українців.

Російський "журналіст" Красовський закликає до геноциду українських дітей: дивіться відео

Пропагандист уже має тюремний строк

Зауважимо, що навіть колеги Красовського не підтримали його висловлювання щодо вбивства українських дітей. Марґаріта Сімоньян, яка керує телеканалом Russia Today, заявила про припинення співпраці з ним. Був пропагандист тривалий час на посаді директора з мовлення.

Окрім того, заочним вироком у 5 років було завершено судовий процес в іншій справі проти Красовського. Власне, довели його провину за тою ж таки статею про заклики до геноциду, а також – за частиною 3 статті 109 ККУ. У ній йдеться про дії, що спрямовані на повалення конституційного ладу України.

Пропагандиста обвинувачують за частиною 2 статті 442 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.