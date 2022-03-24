Вогнеборці показали красуню-сову, яку вдалось врятувати під час гасіння пожежі сухої трави в Ужгороді.

Працівники ДСНС опублікували фото врятованої красуні та попросили українців не спалювати суху траву та припинити нищити довкілля.

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Ось таку красуню-сову врятували під час пожежі сухої трави ужгородські вогнеборці. Її погляд говорить сам за себе. Люди, схаменіться! Припиніть нищити довкілля,

– звернулись у ДСНС.

Та зауважили, що у наразі щодня вогнеборці вимушені ліквідовувати сотні пожеж на відкритих територіях, пожежонебезпечний період ще навіть не почався.

Не будьте як орки – не спалюйте Україну,

– додали рятувальники.

Нагадаємо, що за спалювання сухої трави передбачений як адміністративний штраф (від 3 до майже 7 тисяч гривень), так і кримінальна відповідальність. Вас же закликаємо не бути байдужими. Якщо бачите, що хтось палить траву або саму пожежу, – набирайте 102 і 101 відповідно!

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