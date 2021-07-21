Крав секретну інформацію про РК "Нептун": суд виніс вирок російському шпигуну

Українець, який шпигував на користь Росії, проведе у в'язниці 8 років за державну зраду. Він збирав дані про розробки вітчизняного військового озброєння у ракетобудівній галузі.

Прокурорам вдалося довести, що у 2018 році фігуранта завербували представники окупантів Луганщини під кураторством російської ФСБ.

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Ворожа спецслужба дала йому завдання: збирати інформацію про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі. Тоді чоловік налагодив контакти з військовими ЗСУ у районі проведення операції Об'єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом "таємно". За гроші він пропонував надати їм секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу.

Засуджений співпрацював зі слідством

У СБУ уточнили що фігурант намагався отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

Шпигуна затримали у травні 2020 року, коли той фотографував імітаційну документацію та пересилав її співробітникам російської ФСБ. За це йому мали заплатити 10 тисяч доларів.

Як пояснили у прокуратурі, обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину. Саме йому засудили лише до 8 років позбавлення волі (максимальна санкція статті передбачає 15).

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