Крав секретну інформацію про РК "Нептун": суд виніс вирок російському шпигуну
Джерело:Офіс генпрокурора
Українець, який шпигував на користь Росії, проведе у в'язниці 8 років за державну зраду. Він збирав дані про розробки вітчизняного військового озброєння у ракетобудівній галузі.
Прокурорам вдалося довести, що у 2018 році фігуранта завербували представники окупантів Луганщини під кураторством російської ФСБ.
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Ворожа спецслужба дала йому завдання: збирати інформацію про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі. Тоді чоловік налагодив контакти з військовими ЗСУ у районі проведення операції Об'єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом "таємно". За гроші він пропонував надати їм секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу.Довідка. У СБУ уточнили що фігурант намагався отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".
Засуджений співпрацював зі слідством
Шпигуна затримали у травні 2020 року, коли той фотографував імітаційну документацію та пересилав її співробітникам російської ФСБ. За це йому мали заплатити 10 тисяч доларів.
Як пояснили у прокуратурі, обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину. Саме йому засудили лише до 8 років позбавлення волі (максимальна санкція статті передбачає 15).
Раніше ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту
- Раніше ФСБ Росії завербувала працівника Міністерства юстиції України, який неодноразово відвідував окупований Крим.
- Втім, суд звільнив чиновника від відповідальності про державну зраду. Все через те, що він сам здався правоохоронцям.